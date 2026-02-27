Вяльбе назвала главный старт для всех лыжников России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила на церемонии открытия чемпионата страны 2026 года, проходящего в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала соревнования главным стартом для всех лыжников страны.

«Я дальневосточница, и я очень рада тому, что лыжные гонки так серьезно заехали на Дальний Восток», — заявила Вяльбе.

Ранее лыжница Вероника Степанова обратилась к соперницам из Швеции Эббе Андерссон и Фриде Карлссон после победы в скиатлоне на чемпионате России-2026.

«Эбба и Фрида, ждите нас. Мы вернемся, ох как вернемся», — заявила спортсменка.

До участия в Олимпиаде-2026 в Италии допустили двух российских лыжников в нейтральном статусе — Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Им не удалось завоевать медалей.