Устюгов иронично оценил заявление Вяльбе

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов пошутил, что завершил карьеру еще три года назад. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале, комментируя один из вопросов пользователей.

Ранее ТАСС сообщал, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе связала пропуск чемпионата России Устюговым с завершением им карьеры. При этом она отметила в разговоре с журналистами, что точную причину, по которой Устюгов пропускает чемпионат России по лыжным гонкам, стоит спрашивать у самого спортсмена.

"Три года назад еще закончил", - написал Устюгов в ответ на реплику, что Вяльбе предположила завершение им спортивной карьеры.

При этом Устюгов не стал комментировать ТАСС данную информацию, также Устюгов ранее нигде не сообщал о своих дальнейших спортивных планах.

В сезоне-2022/23 Устюгов неоднократно говорил о том, что тот сезон может стать для него последним. Он признавался, что был готов завершить карьеру еще летом 2022 года, если бы нашел работу. Однако затем он регулярно выступал на различных всероссийских соревнованиях.

Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта. Устюгову 33 года. Он является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете. Также лыжник дважды побеждал на чемпионате мира.