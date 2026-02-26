Объявлена победительница спринта на этапе Кубка России в Златоусте

Биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в спринтерской гонке в рамках четвертого этапа Альфа‑Банк Кубка России в Златоусте.

Шевченко пробежала 7,5 км за 21 минуту 39,9 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала Инна Терещенко (отставание — 27,7 секунды; 0 промахов). Тройку лучших замкнула Кристина Резцова (+29,6; 1).

В пятницу, 27 февраля, состоится мужской спринт.

За гонкой в прямом эфире с 10:25 можно будет следить на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.