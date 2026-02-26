Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде
Австрийский лыжник Мика Фермойлен оценил шансы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова составить конкуренцию 11-кратному победителю Игр Йоханнесу Клебо на ОИ-2026 в Италии. Об этом сообщает Sport24.
По мнению австрийца, россиянин не смог бы опередить норвежца ни в одной из гонок.
«Проблема в том, что сейчас во всем мире нет вообще никого, кто мог бы с ним сравниться», — заявил Фермойлен.
Он также отказался считать Большунова лучшим лыжником России. По словам австрийца, на данный момент таковым является Савелий Коростелев.
Клебо на Играх в Италии выиграл все шесть гонок, в которых участвовал, установив рекорд по числу побед на зимних Олимпиадах. Большунова не допустили до соревнований, после чего он назвал их цирком.
