Австрийский лыжник Мика Фермойлен сравнил Савелия Коростелёва и Александра Большунова и назвал, кто из них на данный момент лучший из россиян.

—Лучший лыжник в России – Савелий Коростелёв., - сказал Фермойлен.в интервью VG.

Коростелёв выступает на международной арене с декабря прошлого года. Россиянин бегает в нейтральном статусе без национальной символики.

На этапах Кубка мира лучшим результатом Коростелёва является четвёртое место в масс-старте в гору на этапе «Тур де Ски». В общем зачёте Кубка мира Коростелёв занимает 14 место с 537 очками в активе. На Олимпиаде 2026 лыжник из России занял 4 место в скиатлоне, 35 место в спринте, 15 место в гонке с раздельного старта и 5 место в марафоне. Коростелёв планирует выступить в предстоящие выходные на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. В программе спринт и скиатлон.

На Олимпиаде‑2022 в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, тогда россияне выступали как команда Олимпийского комитета России. В Пхенхчане в 2018‑м россияне, участвовавшие в Играх в статусе олимпийских атлетов из России, остались без золота, выиграв три серебряные и пять бронзовых медалей.

Олимпиада‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля.