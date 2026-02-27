Биатлонистка Батовска-Фиалкова объявила о завершении карьеры

Словацкая биатлонистка, призёр этапов Кубка мира Паулина Батовска-Фиалкова уходит из спорта после сезона-2025/2026. Об этом сообщает Ski-Nordique.

«Вся моя жизнь была посвящена одному виду спорта. Биатлон сформировал меня — от первых детских тренировок до подиумов Кубка мира. В своей карьере я пережила почти всё. Я не говорю «прощай», я говорю «спасибо». Важная глава моей жизни подходит к концу», — приводит слова Батовска-Фиалковой Ski-Nordique.

Батовска-Фиалковой 33 года. В сезоне-2018/2019 она заняла шестое место в общем зачёте Кубка мира. Словацкая спортсменка девять раз поднималась на подиумы КМ, но ни разу не одержала там победу. Она также является чемпионкой Универсиады-2015 и двукратным серебряным призёром ЧЕ-2016 в России.