В FIS ответили, возможна ли выдача новых нейтральных статусов для россиян

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что расширение списка российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, остаётся возможным, и вся информация традиционно размещается на официальном сайте организации.

«Данные о новых нейтральных статусах всегда появляются на официальных ресурсах FIS, 24 февраля мы обновляли список и добавили туда представителей вспомогательного персонала», – сообщили в организации.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, обязывающее FIS допускать российских атлетов к международным стартам в нейтральном статусе . До этого момента федерация занимала противоположную позицию, отказывая россиянам в участии, что суд счёл неправомерным.

Олимпийские игры в Италии завершились 22 февраля. В лыжных гонках честь России отстаивали Савелий Коростелев и Дарья Непряева.