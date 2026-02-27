Решение FIS об отстранении россиян признано дискриминационным

Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) признала дискриминационным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS, которая опубликована на сайте суда.

Ранее ТАСС сообщал, что 2 декабря 2025 года CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой. FIS признала решение CAS, организация начала предоставлять нейтральные статусы российским лыжникам, тренерам и сервисменам. В октябре 2025 года CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования.

"Оспариваемое решение явно направлено на то, чтобы лишить Федерацию лыжных гонок России и ее спортсменов права участвовать в мероприятиях FIS. Поскольку оспариваемое решение ограничивает участие российских спортсменов и параспортсменов в соревнованиях FIS только на основании их гражданства, CAS полагает, что оно нарушает статью 5.2 устава FIS и подлежит отмене как дискриминационное", - говорится в заявлении суда.

"В рассматриваемом вопросе FIS не приводит никаких обоснований того, почему необходимо продление отстранения запрета на участие российских спортсменов и параспортсменов. FIS утверждает, что не может говорить о причинах, по которым большинство членов совета FIS проголосовали против резолюции [по допуску россиян]. Сам факт того, что совет FIS рассмотрел статью 5.2 своего устава, не означает, что это положение было соблюдено или что запрет на дискриминацию не был нарушен", - отмечается в заявлении суда.

На прошедших Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе выступили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов. На предстоящей Паралимпиаде в соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Российские спортсмены выступят с национальной символикой.