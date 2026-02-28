Команда Большунова выиграла смешанную эстафету на ЧР по лыжным гонкам

Первая сборная Татарстана с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в составе выиграла смешанную эстафету на проходящем чемпионате России по лыжным гонкам.

Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев стали чемпионами России. На финише они на 1,6 секунды опередили команду Ленинградской области, за которую выступали Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева и Александр Бакуров.

Бронза досталась представителям Тюменской области (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина и Александр Терентьев).

Чемпионат России продлится до 8 марта.