Непряева не вышла в полуфинал спринта на Кубке мира

Российская лыжница Дарья Непряева не вышла в полуфинал спринта на этапе Кубке мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка заняла последнее, пятое место в своем забеге, пробежав дистанцию за три минуты, 6,59 секунды. Победительницей, как и в квалификации, стала шведка Линн Сван.

До этого в спринте принимал участие российский лыжник Савелий Коростелев. Он не прошел квалификационный барьер.

Ранее Непряева выступила на Олимпиаде-2026. Она заняла 17-е место в скиатлоне.