Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Шевченко продолжает лидировать, Резцова — вторая

Биатлонистка Наталия Шевченко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026. В активе у Шевченко 501 очко, на второй позиции находится Кристина Резцова (465), замыкает тройку лидеров Анастасия Гришина (333).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (на 28 февраля):

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 501 очко. 2. Кристина Резцова (Московская область) – 465. 3. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 333. 4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 329. 5. Виктория Метеля (ХМАО – Югра) – 309. 6. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 269. 7. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 264. 8. Виктория Сливко (Тюменская область) – 261. 9. Елизавета Фролова (Тюменская область) – 247. 10. Ксения Довгая (Тюменская область) – 246.