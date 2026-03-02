Коростелев примет участие в молодежном ЧМ в Норвегии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв выступит на молодёжном чемпионате мира по зимним видам спорта — 2026, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) со 2 по 8 марта. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина.

В рамках молодёжного чемпионата мира пройдут спринт коньком, коньковый масс-старт на 20 км, разделка на 10 км классикой и смешанная эстафета.

Савелий Коростелёв получил нейтральный статус от FIS в декабре 2025 года и с того времени выступает на этапах Кубка мира, также участвовал на Олимпиаде, где занял четвёртое место в скиатлоне.