Команда Большунова выиграла беговую эстафету

Команда, в которую входил трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, заняла первое место в медиаэстафете, проходившей в понедельник в рамках зимнего чемпионата России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В эстафете 4х200 метров принимали участие шесть команд, в каждую из которых входило по одному легкоатлету, лыжнику, горнолыжнику и журналисту.

Вместе с Большуновым в одной команде бежали горнолыжник Иван Кузнецов, легкоатлетка София Мирошниченко и журналист Илья Латыпов.

В Южно-Сахалинске в эти дни одновременно проходят три чемпионата России - по легкой атлетике в помещении, лыжным гонкам и горнолыжному спорту.

Второе место заняла команда Вероники Степановой, в которую также вошли горнолыжник Степан Журавченко, легкоатлет Андрей Лукин и журналист Алексей Зырянов. Третьей стала команда Дениса Спицова с горнолыжником Александром Хорошиловым, легкоатлеткой Викторией Барковой и журналистом Дмитрием Беломестновым.