Шведские биатлонисты получили бронзовые медали ОИ-2010 после дисквалификации Устюгова

Шведские биатлонисты получили бронзовые медали ОИ-2010 в эстафете. Об этом сообщает SVT.

Новыми бронзовыми призерами эстафетной гонки Олимпиады в Ванкувере стали Фредрик Линдстрем, Карл Юхан Бергман, Маттиас Нильссон и Бьорн Ферри.

«Ощущения приятные. 16 лет — невероятно долгий срок, но правда должна быть правдой. Мошенники должны быть наказаны. Так что это победа антидопинговой работы», — заявил Ферри.

Российская команда в составе Ивана Черезова, Антона Шипулина, Максима Чудова и Евгения Устюгова лишилась своих наград из-за дисквалификации Устюгова. Его уличили в применении допинга.

В сентябре 2025 года Устюгова лишили двух золотых и бронзовой медалей Олимпиад в Ванкувере и Сочи. Таким образом, чемпионом в масс-старте на Играх-2014 стал французский биатлонист Мартен Фуркад. Золотые медали за победу в эстафетной гонке в Сочи перешли к сборной Германии.