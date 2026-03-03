Объявлены победители в командном спринте на чемпионате России

Владислав Осипов и Сергей Ардашев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам.

Вторая команда Республики Татарстан, за которую выступали победители, преодолела дистанцию за 24 минуты 18,8 секунды. Второй финишировала первая команда Тюменской области, за которую были заявлены двукратный призер Олимпийских игр Александр Терентьев и Алексей Червоткин (отставание - 0,5 секунды). Третье место заняли трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и Иван Горбунов, представлявшие первую сборную Республики Татарстан (+0,5).

Ранее ТАСС сообщал, что победителем женского командного спринта стали Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске и завершится 8 марта.