Вяльбе высказалась об условиях на чемпионате России по лыжным гонкам

Вяльбе о чемпионате России: «Ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны»

Sports.ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об условиях на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Сегодня в рамках чемпионата прошли командные спринты. Победили Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко (Свердловская область), у мужчин – Владислав Осипов и Сергей Ардашев (вторая команда Татарстана).

«Практически ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны. Девчонки из Свердловской области выиграли. Наверное, мало кто этого ожидал. Мы поздравляем их. А у мужчин Сергей Ардашев показал, как может финишировать. Браво! Большой молодец. Больше нечего сказать», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
