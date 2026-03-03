Большунов отказался от смены гражданства: «Было несколько предложений, но зачем мне их рассматривать? Есть вещи поважнее Олимпиады»
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему поступали предложения перейти в команду другой страны, но он отказался.
Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года.
«Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время. Сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», – сказал Большунов.
