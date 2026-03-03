Тренер сборной Норвегии оценил шансы Клебо победить Большунова на Олимпиаде

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум оценил шансы Йоханнеса Клебо победить россиянина Александра Большунова на Олимпиаде-2026. Его слова приводит NRK.

По мнению Носсума, Клебо выиграл бы все гонки на прошедшей Олимпиаде даже у лидера российской команды.

«Большунов в хорошей форме, конечно, был одним из тех, кого мы боялись больше всего», — признал норвежский специалист.

Ранее норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт назвал Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями. Так он отреагировал на слова российского спортсмена, назвавшего цирком лыжные гонки на Играх-2026.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде в Италии. В его отсутствие в лыжных гонках доминировали норвежцы, Клебо выиграл шесть гонок из шести. Он стал 11-кратным олимпийским чемпионом, установив рекорд по числу побед на зимних Олимпиадах.

На Играх-2022 в Пекине Большунов завоевал три золотые медали, после чего не выступал на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).