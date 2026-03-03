Призер ОИ Филиппов рассказал, куда потратит призовые

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в интервью «Матч ТВ» рассказал о планах построить дом с помощью призовых денег, полученных за серебро Олимпийских игр 2026 года.

© Газета.Ru

«Хочу купить участок и построить дом. Добавлю к этой сумме свои деньги, потому что их не хватит. Но пока не буду говорить, в каком месте Камчатки. А то еще другим понравится это место и тоже захотят там купить участок», — заявил Филиппов.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 24 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.