Васильев об отказе Большунова перейти в другую сборную: «Настоящий патриот России, не позарился на коврижки, деньги, сиюминутную выгоду в виде попадания на Олимпиаду»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев похвалил российского лыжника Александра Большунова за отказ от смены гражданства.

Большунова назвали настоящим патриотом
Ранее Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022, рассказал, что ему поступали предложения о переходе в другие сборные.

«Александр Большунов – молодец! Он еще раз подтвердил свой уровень не только как спортсмена, но и человека, гражданина своей страны. Он настоящий патриот России, не позарился на коврижки, деньги, сиюминутную выгоду в виде попадания на Олимпийские игры. Большунов в трудную минуту не отказался от своей страны. Это заслуживает уважения! Многим любителям спорта он запомнится как достойный человек», – сказал Васильев.
