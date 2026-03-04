Большунова назвали настоящим патриотом

Васильев об отказе Большунова перейти в другую сборную: «Настоящий патриот России, не позарился на коврижки, деньги, сиюминутную выгоду в виде попадания на Олимпиаду»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев похвалил российского лыжника Александра Большунова за отказ от смены гражданства.
Ранее Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022, рассказал, что ему поступали предложения о переходе в другие сборные.
«Александр Большунов – молодец! Он еще раз подтвердил свой уровень не только как спортсмена, но и человека, гражданина своей страны. Он настоящий патриот России, не позарился на коврижки, деньги, сиюминутную выгоду в виде попадания на Олимпийские игры. Большунов в трудную минуту не отказался от своей страны. Это заслуживает уважения! Многим любителям спорта он запомнится как достойный человек», – сказал Васильев.