Большунова назвали настоящим патриотом

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев похвалил российского лыжника Александра Большунова за отказ от смены гражданства.

Ранее Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022, рассказал, что ему поступали предложения о переходе в другие сборные.