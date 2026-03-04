Призер ОИ-2026 Филиппов выиграл чемпионат Европы

Российский ски-альпинист Никита Филиппов выиграл чемпионат Европы 2026 года, который проходит в Азербайджане.

В финале он показал результат 2 минуты 58,6 секунды. Серебряную медаль выиграл представитель Швейцарии Тома Бюссар, бронза у испанца От Феррера Мартинеса.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 25 побед на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.