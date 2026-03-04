Ски-альпинист Филиппов рассказал, кому посвятил победу на чемпионате Европы

Российский ски-альпинист Никита Филиппов посвятил победу на чемпионате Европы отцу, который в день спринтерской гонки празднует день рождения. Об этом он рассказал журналистам после финала.

Ранее ТАСС сообщил, что Филиппов победил в спринте на чемпионате Европы. Россиянин завоевал первую золотую медаль на международных турнирах.

"Это моя первая победа, - сказал Филиппов. - Это подарок моему отцу, у него сегодня день рождения, поэтому я знал, что должен был победить. Сегодня настроение было так себе, но я решил попробовать биться до конца".

Филиппову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр 2026 года в спринте. На чемпионате мира - 2025 россиянин занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте. В январе россиянин занял 3-е место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте.

Чемпионат Европы завершится 8 марта. Филиппов является единственным отечественным спортсменом на турнире, он выступает в нейтральном статусе.