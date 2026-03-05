Россияне выиграли бронзу юниорского ЧЕ по ски-альпинизму

Российские ски-альпинисты Анастасия Пшеничная и Рустам Елчян стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата Европы в смешанной эстафете. Соревнования проходят в Баку.

© media.az

Россияне показали результат 48 минут 38 секунд. Победителями турнира стали немцы Хелена Ойрингер и Моритц Бауреггер (40 минут 11,1 секунды). Второе место заняли испанцы Эмма Богонес и Аарон Альварес (45 минут 06,9 секунды). Российские юниоры выступали под флагом страны.

4 марта чемпионом Европы стал серебряный призер Олимпиады в Италии россиянин Никита Филиппов, выступавший в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы завершится 8 марта.