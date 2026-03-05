Вяльбе ответила на слова Большунова о предвзятости сервисменов

Пезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опровергла подозрения лыжника Александра Большунова о предвзятом отношении сервисменов к нему, передает РИА Новости.

«Я не согласна с этим. У нас сервис-группа работает вместе, и никогда такого не было. Когда Саша был недоволен лыжами после скиатлона, я разговаривала с его смазчиком. Никаких разных порошков или чего-то подобного не было, все лыжи готовили одинаково. Думаю, это просто эмоции», — сказала Вяльбе.

Ранее Большунов заявил в эфире «России 24», что в начале сезона его лыжи ехали неидеально. Лыжник предположил, что это связано с чьими-то высокими ставками на внутренние старты.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).