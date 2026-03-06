Российский лыжник рассказал, что FIS дважды писала ему о нейтральном статусе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) дважды напоминала российскому лыжнику Никите Денисову о необходимости завершить процедуру получения нейтрального статуса. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Из FIS мне сами через месяц написали: "У вас висит анкета, вы бы не хотели ее заполнить?" - рассказал Денисов. - И сказали, что, если я не заполню ее в течение трех дней, они посчитают, что я не заинтересован. Тут я уже подумал, раз пишут, надо попробовать".

Позднее федерация вновь напомнила спортсмену о процедуре - на этот раз о необходимости оплатить взнос. По словам Денисова, сообщение пришло в праздничные дни.

Ранее ТАСС сообщал, что в январе 2026 года лыжник получил нейтральный статус и может выступить на этапах Кубка мира в следующем сезоне. Из российских лыжников нейтральные статусы от FIS также получили Дарья Непряева и Савелий Коростелев.