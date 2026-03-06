Норвежский биатлонист рассказал о переживаниях после признания в измене

Лагрейд о переживаниях после признания в измене: «Было трудно есть и спать, поэтому я похудел сильнее, чем требовалось»
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд рассказал, что испытывал стресс после того, как публично признался в измене своей девушке.
После того, как Лагрейд взял бронзу в индивидуальной гонке Олимпиаде-2026, он заявил в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода.
«Мне было трудно есть и спать, поэтому я похудел сильнее, чем требовалось. Думаю, все, кто испытывал нечто подобное, могут меня понять. Сам не знаю, в какой форме буду [на оставшихся этапах Кубка мира]. Однако на самих Играх все прошло на удивление хорошо. Я был хорош в лыжном ходе. Это доказывает, что для Олимпиады не обязательно, чтобы все складывалось идеально. Нужно лишь выкладываться по полной, когда это необходимо. Я немного общался с психологом. Могу посоветовать поступить так же, если вы переживаете из-за какой-либо ситуации. Важно иметь кого-то, с кем можно поговорить, будь то друзья, семья или психолог», – сказал Лагрейд.
София Дзепка: «Рада, что чисто прокатала программы, это была главная цель. Выходила соревноваться сама с собой»
Валерий Непомнящий: «Спартак» – мягкая игрушка, а не команда. У них нет стержня»
Винисиус показал средний палец фанатам «Тонделы» в матче португальской лиги, а те оскорбляли его: «Иди ## ###» и «Сукин сын»
София Дзепка: «Рада, что чисто прокатала программы, это была главная цель. Выходила соревноваться сама с собой»
Валерий Непомнящий: «Спартак» – мягкая игрушка, а не команда. У них нет стержня»
Винисиус показал средний палец фанатам «Тонделы» в матче португальской лиги, а те оскорбляли его: «Иди ## ###» и «Сукин сын»