$78.1990.79

Лагрейд о переживаниях после признания в измене: «Было трудно есть и спать, поэтому я похудел сильнее, чем требовалось»

Sports.ru

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд рассказал, что испытывал стресс после того, как публично признался в измене своей девушке.

Норвежский биатлонист рассказал о переживаниях после признания в измене
© Sports.ru

После того, как Лагрейд взял бронзу в индивидуальной гонке Олимпиаде-2026, он заявил в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода.

«Мне было трудно есть и спать, поэтому я похудел сильнее, чем требовалось. Думаю, все, кто испытывал нечто подобное, могут меня понять. Сам не знаю, в какой форме буду [на оставшихся этапах Кубка мира]. Однако на самих Играх все прошло на удивление хорошо. Я был хорош в лыжном ходе. Это доказывает, что для Олимпиады не обязательно, чтобы все складывалось идеально. Нужно лишь выкладываться по полной, когда это необходимо. Я немного общался с психологом. Могу посоветовать поступить так же, если вы переживаете из-за какой-либо ситуации. Важно иметь кого-то, с кем можно поговорить, будь то друзья, семья или психолог», – сказал Лагрейд.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости