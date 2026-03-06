Американская горнолыжница возобновила тренировки после страшной травмы

Американская горнолыжница Линдси Вонн возобновила тренировки после страшной травмы на Олимпиаде-2026. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Безусловно, это были тяжелые времена, но я все равно благодарна... и продолжаю усердно работать. Единственная цель — поправиться. День за днем. Я смогу», — написала Вонн.

41-летняя Вонн, решившая выступить на Играх с разрывом передней крестообразной связки, упала во время скоростного спуска. Она получила сложный перелом большеберцовой кости и перелом головки малоберцовой кости. В ходе лечения спортсменке пришлось перенести пять операций. Американка утверждала, что ей грозила ампутация ноги.

Вонн выиграла Олимпиаду-2010 в скоростном спуске, а также стала бронзовым призером тех Игр в супергиганте. На Олимпиаде 2018 года она взяла бронзу в скоростном спуске. Кроме того, Вонн дважды выиграла чемпионат мира в 2009 году.