Крупицкая выиграла масс-старт на 50 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Представляющая Санкт-Петербург лыжница Евгения Крупицкая стала победительницей масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. Она преодолела дистанцию за 2:27.28,9. Второе место заняла Елизавета Пантрина, которая отстала от лидера на +2.20,1. Замкнула тройку лидеров Екатерина Булычева (+2.27,0).

Южно-Сахалинск. 50 км, масс-старт, свободный стиль, женщины:

1. Евгения Крупицкая – 2:27.28,9.

2. Елизавета Пантрина — отставание +2.20,1.

3. Екатерина Булычева +2.27,0.

4. Мария Истомина +3.18,2.

5. Лидия Горбунова +4.28,7.

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам продлится до 8 марта. Он завершится мужским и женским марафонами на 50 км.