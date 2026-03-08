Сборная Франции победила в зачёте женских эстафет на Кубке мира — 2025/2026 по биатлону
Женская сборная Франции по биатлону стала победителем зачёта эстафет на Кубке мира — 2025/2026. После серебра на этапе в финском Контиолахти в активе спортсменок 355 очков.
Второе место заняли представительницы Швеции, отстав от лидеров всего на пять очков. Тройку лидеров замкнули норвежские биатлонистки (333).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт эстафет. Женщины:
1. Франция – 355 очков.
2. Швеция – 350.
3. Норвегия – 333.
4. Италия – 242.
5. Чехия – 241.
6. Германия – 230.
7. Финляндия – 226.
8. Австрия – 202.
9. Словакия – 188.
10. Швейцария – 182.
11. Польша — 173.
12. США — 155.
13. Словения — 142.
14. Украина — 141.
15. Болгария — 134.
