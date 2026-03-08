Российской лыжнице отказали в нейтральном статусе

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала российской лыжнице Евгении Крупицкой в предоставлении нейтрального статуса.

Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Мне недавно пришел отказ на нейтральный статус. Это было 3 марта. В FIS просрочили рассмотрение. Причину они не указали. Просто отказ. После того, как отказ не пришел за 30 дней, думала, что отправила деньги мошенникам», — заявила Крупицкая.

В нейтральном статусе из российских лыжниц на этапах Кубка мира соревнуется Дарья Непряева. Она финишировала четвертой в гонке на десять километров с раздельным стартом в финском Лахти.

Кроме того, Непряева принимала участие в зимней Олимпиаде-2026. Там она стала 17-й в скиатлоне.