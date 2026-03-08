Коростелев — о бронзе на этапе Кубка мира в Лахти: «Для меня это небольшая победа»

Российский лыжник Савелий Коростелев не считает существенным достижением завоевание бронзовой медали на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Коростелев занял третье место в индивидуальной гонке с раздельным стартом классическим стилем. Он завоевал первую медаль для россиян на этапах Кубка мира с февраля 2022 года. Победу одержал 11‑кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (23 минуты 22,6 секунды), вторым стал его соотечественник Мартин Ньенггет (отставание — 22,1 секунды).

— Для меня это небольшая победа. Я очень рад этому. В следующий раз я постараюсь обогнать двух других, — цитирует Коростелева издание NRK.

Коростелев выступил в Лахти в нейтральном статусе.