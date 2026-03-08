Женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете на этапе Кубка мира в Финляндии

Сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету 4×6 км на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

© Матч ТВ

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 33,2 секунды, использовав четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Вторыми финишировали француженки (+40,6 секунды, 0+3). Третье место у команды Норвегии (+1 минута 6,8 секунды, 1+10).

В воскресенье в Контиолахти состоится мужской масс‑старт на 15 км. Заезд станет последним на Кубке мира, в общем зачете лидирует Эрик Перро (924 очка).