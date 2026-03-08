FIS отреагировала на первый подиум Савелия Коростелёва на Кубке мира

Официальный аккаунт Международной лыжной федерации (FIS) опубликовал пост, в котором написаны поздравления для российского спортсмена Савелия Коростелёва в связи с первым подиумом в карьере на Кубке мира. Сегодня, 8 марта, лыжник стал третьим в разделке на этапе в Лахти (Финляндия).

«Адаптация, самоотдача и награда для большого таланта, который только формируется. Первый подиум на Кубке мира для Савелия Коростелёва», — написано в посте FIS в социальных сетях.

Напомним, Коростелёв получил нейтральный статус, позволивший ему выступать на международных соревнованиях, лишь в 2025 году, когда это стало возможным. До этого российские лыжники были отстранены после начала событий на Украине в 2022 году.