Губерниев: «Коростелеву надо ехать в США на Кубок мира. Деньги у федерации есть»

Дмитрий Губерниев считает, что лыжник Савелий Коростелев должен выступить на этапе Кубка мира в США.

Ранее сообщалось, что Коростелев и Дарья Непряева вместо КМ в Лейк-Плэсиде (20-22 марта) будут готовиться к финалу Кубка России, который пройдет в Кировске с 28 марта по 5 апреля.