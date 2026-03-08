Дмитрий Губерниев: «Коростелеву надо ехать в США на Кубок мира. Деньги у федерации есть»
Дмитрий Губерниев считает, что лыжник Савелий Коростелев должен выступить на этапе Кубка мира в США.
Ранее сообщалось, что Коростелев и Дарья Непряева вместо КМ в Лейк-Плэсиде (20-22 марта) будут готовиться к финалу Кубка России, который пройдет в Кировске с 28 марта по 5 апреля.
«Если дело не в визах, то надо ехать в США на Кубок мира. Деньги у федерации есть. Считаю, что ехать в Кировск, а не в США — это ошибка. Если только опять же все не упирается в бюрократию. Если американцы визы дадут, то надо ехать и не думать. Ребята созрели для медалей. В Кировске любители лыж переживут. Странно, что это не понимает пока еще президент ФЛГР», — сказал Губерниев.