Российский горнолыжник не смог финишировать в слаломе на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Алексей Бугаев не смог финишировать в слаломе на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Бугаев во время спуска второй части суперкомбинации в слаломе упал и не смог финишировать. Россиянин лидировал после супергиганта с результатом 1 минута 13,10 секунды.

Победителем в суперкомбинации стал француз Артур Боше (1.58,17). Второе место занял итальянец Федерико Пелиццари (отставание — 1,20 секунды), третьим стал Оскар Бернем из Франции (+1,82).

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.