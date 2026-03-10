Депутат Свищев отреагировал на второе золото сборной на Паралимпиаде

Второе золото российской сборной на Паралимпиаде — это великолепный результат, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своими эмоциями от победы россиянки Анастасии Багиян депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если учитывать, что наша дружина, российская дружина, состоит из шести спортсменов, то это, конечно, великолепный результат. Для многих полноценных несанкционных команд это даже недостижимый результат», — заметил Свищев.

Депутат добавил, что тот факт, что российские атлеты второй день подряд поднимаются на пьедестал почета с российскими гимном и флагом, — это гордость и счастье за спортсменов, сборную, Паралимпийский комитет, Министерство спорта и всех тренеров.

«Это большое-большое событие, которое происходит сейчас. Думаю, что многие наши злопыхатели по ту сторону границы ожидали совершенно других результатов, что мы не поднимемся, что не будет звучать наш гимн. Большая честь и хвала нашим ребятам», — заключил он.

Анастасия Багиян выиграла золотую медаль в спринтерской лыжной гонке среди атлетов с нарушением зрения. В финале девушка проехала дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Выигранное Багиян золото стало вторым в копилке российской сборной на Паралимпийских играх этого года. Первую золотую медаль 9 марта команде принесла горнолыжница Варвара Ворончихина.