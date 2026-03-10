Глава ПКР отметил роль Министерства спорта РФ в успехах Багиян на ПИ

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков поблагодарил Министерство спорта РФ за помощь в организации сборов для российских паралимпийцев.

© Матч ТВ

Во вторник российская лыжница Анастасия Багиян заняла первое место в спринте классическим стилем на Паралимпийских играх‑2026 в Италии. Сопровождающим спортсменки выступил Сергей Синякин.

— Анастасия и Сергей — молодцы. Прошли очень хорошую подготовку. Благодарим Минспорт РФ, который помогал финансировать и организовывать сборы. Молодцы наша Всероссийская федерация спорта лиц с нарушением зрения и, прежде всего, наша трехкратная паралимпийская чемпионка Ольга Семенова. Они сделали всё, чтобы ребята здесь достойно выглядели. И очень приятно, что ребята смогли реализовать весь свой накопившийся потенциал. Они настоящие герои! Мы видели после первого золота Варвары Ворончихиной, сколько радости вызывает в нашей стране то, что в честь нашего победителя звучит российский гимн и развевается российский флаг. Мы счастливы, что смогли повторить это снова. Наши спортсмены делают это для нашей большой и любимой России, — передает слова Рожкова корреспондент «Матч ТВ».

Эта вторая золотая медаль для сборной России на Играх. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина стала лучшей в супергиганте. Также она завоевала бронзу в скоростном спуске. У россиян в этом же виде бронзу завоевал Алексей Бугаев.

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.