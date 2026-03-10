$78.7491.9

Призер Олимпиады-2026 заявил, что ни один российский лыжник не боролся бы с ним за медали

Трехкратный серебряный призер Олимпиады 2026 года французский лыжник Матис Делож высказался об отсутствии большинства россиян на Играх. Его слова приводит Nordic Magazine.

Делож: «Никто из россиян не отобрал бы у меня медали на Олимпиаде‑2026»
«Я думаю, что ни один российский лыжник не забрал бы у меня мои медали. Но, со спортивной точки зрения, я бы хотел, чтобы русские вернулись, но не я принимаю это решение», — заявил Делож.

Делож завоевал серебряные медали в скиатлоне, гонке на 10 км и эстафете.

Французский лыжник стал вторым в скиатлоне, срезав часть трассы и получив жёлтую карточку. Россиянин Савелий Коростелев в эфире Okko заявил, что Делож должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона сразу после гонки подала протест из-за нарушения правил Деложем. Судьи пересматривали момент и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза, тем самым лишив Коростелева возможности подняться в тройку.

На Олимпиаде 2026 года от России участвовали Коростелев и Дарья Непряева. Лыжники выступали в нейтральном статусе.

