Российский лыжник завоевал золото Паралимпиады

Российский лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке на 10 километров с раздельным стартом на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

Россиянин выступил в классе LW 11.5 (поражения нижней конечности и туловища) и пришел к финишу с лучшим временем — 24.05,8.

Второе и третье места заняли китайские спортсмены Мао Чжунъу (+16,3) и Чжэн Пэн (+18,7).

Российские спортсмены завоевали третью золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина стала лучшей в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян заняла первое место в спринте классическим стилем.

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото Паралимпиады в спринте

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.