Российский лыжник высказался о победе на Паралимпиаде

Голубков о победе на Паралимпиаде: «Вчера были мысли, что все – надо закончить и не возвращаться. А сегодня уже другой настрой»
Российский паралыжник Иван Голубков заявил, что после победы на Паралимпиаде в Италии у него появилась мотивация выступать на соревнованиях еще четыре года.
Голубков выиграл золото в гонке на 10 км сидя. Днем ранее он не сумел преодолеть квалификацию спринта. Россиянин является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.
«Честно, вчера были мысли, что все – надо было закончить и не возвращаться. А сегодня уже другой настрой. И даже мотивация еще на четыре года появилась», – сказал 30-летний спортсмен.
«В деревне тихо, спокойно. Кормили бы получше, но сойдет. Мы сюда не кушать приехали», – приводит слова Голубкова ТАСС.
Паралимпийские игры в Италии проходят с 6 по 15 марта. Россияне выступают с национальным флагом и гимном.
