Тихонов оценил отказ немцев от фото с российскими паралимпийцами

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об отказе немецких спортсменов фотографироваться с российскими паралимпийцами в Милане-2026.
Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян, которая завоевала золото в спринте на Паралимпиаде в Италии.
«Я придерживаюсь очень жестких правил по жизни, посоветовал бы им почитать литературу о войне 1941-1945 гг. и чем все закончилось. Россия была и остается державой-победителем. А им об этом надо почитать, посмотреть, не возмущаться, а преклониться перед нашими, что их избавили от фашизма. Если они начали по новой, то по новой будут иметь неприятности», – рассказал Тихонов.
