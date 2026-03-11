$78.7491.9

Тихонов об отказе немцев фотографироваться с россиянами: «Им надо преклониться перед нашими, что их избавили от фашизма»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об отказе немецких спортсменов фотографироваться с российскими паралимпийцами в Милане-2026.

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян, которая завоевала золото в спринте на Паралимпиаде в Италии.

«Я придерживаюсь очень жестких правил по жизни, посоветовал бы им почитать литературу о войне 1941-1945 гг. и чем все закончилось. Россия была и остается державой-победителем. А им об этом надо почитать, посмотреть, не возмущаться, а преклониться перед нашими, что их избавили от фашизма. Если они начали по новой, то по новой будут иметь неприятности», – рассказал Тихонов.
