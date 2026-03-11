Тихонов оценил отказ немцев от фото с российскими паралимпийцами

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об отказе немецких спортсменов фотографироваться с российскими паралимпийцами в Милане-2026.

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян, которая завоевала золото в спринте на Паралимпиаде в Италии.