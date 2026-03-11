Призер Паралимпиады ждет встречи с Путиным

Российский лыжник Иван Голубков, который завоевал на Паралимпиаде-2026 золото в гонке на 10 км сидя, заявил, что с радостью встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы встречались с президентом. Но были ковидные ограничения, все строго. Сейчас будут новые ощущения. С радостью», – сказал спортсмен.

Также лыжник поделился эмоциями от исполнения гимна России на награждении. Россияне на Паралимпиаде-2026 выступают с национальной символикой.