Призер Паралимпиады ждет встречи с Путиным

Лыжник Голубков: «С радостью встречусь с Путиным. Мы уже встречались, но были ковидные ограничения, все строго»
Российский лыжник Иван Голубков, который завоевал на Паралимпиаде-2026 золото в гонке на 10 км сидя, заявил, что с радостью встретится с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы встречались с президентом. Но были ковидные ограничения, все строго. Сейчас будут новые ощущения. С радостью», – сказал спортсмен.
Также лыжник поделился эмоциями от исполнения гимна России на награждении. Россияне на Паралимпиаде-2026 выступают с национальной символикой.
«Пел, круто. Ощущения нереальные. Слышал всех. Мы пели вместе гимн нашей страны», – цитирует Голубкова ТАСС.
