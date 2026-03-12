Ски-альпинист Филиппов: на Олимпиаде не было ощущения праздника

На Олимпийских играх в Италии не было ощущения большого праздника. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил ски-альпинист Никита Филиппов.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпиаде.

"Ощущения большого праздника не было, - сказал Филиппов. - Мы жили отдельно, все были разбросаны. Даже на юношеских Олимпийских играх в Лозанне мы жили все вместе и ощущали праздник. Здесь такого не было".

Олимпиада проходила с 6 по 22 февраля. К соревнованиям были допущены 13 российских спортсменов, они выступали в нейтральном статусе.