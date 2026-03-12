Вяльбе назвала сильнейшую лыжницу России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что считает Алину Пеклецову сильнейшей из российских лыжниц на данный момент.

«Алина хорошо подвела себя к чемпионату России. Там была такая трасса, что для победы нужно было быть на несколько голов сильнее соперницы. Даже если она убегала, на спусках её догоняли, и над техникой прохождения спусков ей ещё нужно поработать. Она достаточно высоко сидит, у неё своеобразная посадка. Возможно, ей не хватает каких-то спринтерских качеств на финише, но такие спортсменки тоже в своё время выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира, та же Терезе Йохауг. Алина работает над этим. Тем не менее я всё равно считаю её номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок», — цитирует Вяльбе ТАСС.