Россиянка занимает второе место после первого заезда в гигантском слаломе на ПИ

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина занимает второе место после первого заезда в гигантском слаломе на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.

© Матч ТВ

Ворончихина, выступающая в категории «стоя», показала результат 1 минута 11,61 секунды. Лучшей в первой попытке стала Эбба Аарше из Швеции (1.10,14), тройку лучших замыкает француженка Орели Ришар (1.12,22).

Второй заезд состоится позже в четверг.

В понедельник 23‑летняя Ворончихина завоевала золото в супергиганте. Ранее она стала бронзовым призером в скоростном спуске. Ворончихина выступает в классе LW6/8 (поражение части руки).

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.