Россиянка занимает второе место после первого заезда в гигантском слаломе на ПИ

Горнолыжница Ворончихина занимает второе место после первого заезда в гигантском слаломе на Паралимпиаде‑2026
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина занимает второе место после первого заезда в гигантском слаломе на Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
Ворончихина, выступающая в категории «стоя», показала результат 1 минута 11,61 секунды. Лучшей в первой попытке стала Эбба Аарше из Швеции (1.10,14), тройку лучших замыкает француженка Орели Ришар (1.12,22).
Второй заезд состоится позже в четверг.
В понедельник 23‑летняя Ворончихина завоевала золото в супергиганте. Ранее она стала бронзовым призером в скоростном спуске. Ворончихина выступает в классе LW6/8 (поражение части руки).
Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.