Российская горнолыжница рассказала об общении с иностранцами на ПИ

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что нормально общается с иностранными спортсменами на Паралимпиаде в Италии.

© Матч ТВ

В четверг 23‑летняя Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпиаде‑2026. Ранее она победила в супергиганте и стала бронзовым призером в скоростном спуске. Ворончихина выступает в классе LW6/8 (поражение части руки).

— Вторая попытка получилась трудной, потому что ухудшилась видимость и было тепло. Обработали трассу, были небольшие неровности. Но в целом я справилась и показала достойный второй результат.

— Шведка — ваша главная конкурентка?

— Да, у нас с ней постоянно идет борьба. Я очень рада, что у меня теперь полный комплект медалей: золото, серебро и бронза. Не была уверена, что смогу победить на этих Играх. Но очень рада, что смогла завоевать золотую медаль. Шведка — очень сильный соперник.

— Некоторые иностранцы не жмут руку нашим на пьедестале. А как вы относитесь к соперницам?

— А у меня хорошие отношения с девчонками. Никаких враждебных высказываний в мой адрес не было. Мы всё время с ними соревновались, очень много лет. Они меня всегда поздравляют в случае побед. У нас отличные отношения, — передает слова Ворончихиной корреспондент «Матч ТВ».

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов, которые выступают с национальной символикой.