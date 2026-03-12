Лыжница Сван раскритиковала руководство сборной Швеции

Олимпийская чемпионка 2026 года в личном спринте шведская лыжница Линн Сван раскритиковала руководство своей национальной команды за пренебрежение к ней на Играх-2026.

«Это неприятно вспоминать. У меня дилемма: одна часть меня не хочет сейчас с вами это обсуждать. Понимаю, что будут последствия. С другой стороны, попытки решить похожие ситуации внутри команды показали свою неэффективность. Я была в лучшей форме за долгое время именно на Олимпиаде и должна была бежать больше гонок. Но меня лишили этого. И сейчас это была не моя вина! Если бы всё зависело только от меня, то я выступила бы в большем количестве дисциплин. Но решала не я. Мне хотелось бы большего уважения к тем результатам, которые я показала. Такое отношение всегда оставляет осадок. Это ненормальная ситуация», — приводит слова Сван Expressen.