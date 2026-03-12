Клебо доставили в больницу после жёсткого падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене

11-кратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо понадобилась помощь врачей после жёсткого падения в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

Как сообщает Dagbladet, Клебо без посторонней помощи, но в сопровождении врачей дошёл до кареты скорой помощи, которая ожидала его у вакс-трейлера сборной Норвегии.

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен сообщил журналистам, что Клебо доставили в больницу.

Напомним, в полуфинале спринта в Драммене Клебо попал в завал и жёстко ударился при падении затылком. Продолжить соревнования он не смог.