Йоханнес Клэбо досрочно завоевал шестой Кубок мира в карьере и сравнялся с Бьорном Дэли

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо досрочно завоевал шестой Кубок мира в карьере.

© Sports.ru

Помимо текущего сезона, Клэбо выигрывал Большой хрустальный глобус в 2018, 2019, 2022, 2023 и 2025 годах.

По победам в общем зачете Йоханнес сравнялся со своим соотечественником Бьорном Дели – у них по 6 выигранных Кубков мира, больше среди лыжников нет ни у кого.

У Клэбо 15 побед в личных гонках в текущем сезоне. На Олимпиаде-2026 норвежец завоевал золото во всех шести гонках.