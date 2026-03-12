Йоханнес Клэбо досрочно завоевал шестой Кубок мира в карьере и сравнялся с Бьорном Дэли
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо досрочно завоевал шестой Кубок мира в карьере.
Помимо текущего сезона, Клэбо выигрывал Большой хрустальный глобус в 2018, 2019, 2022, 2023 и 2025 годах.
По победам в общем зачете Йоханнес сравнялся со своим соотечественником Бьорном Дели – у них по 6 выигранных Кубков мира, больше среди лыжников нет ни у кого.
У Клэбо 15 побед в личных гонках в текущем сезоне. На Олимпиаде-2026 норвежец завоевал золото во всех шести гонках.
