Клэбо увезли в больницу после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене

Лыжника Йоханнеса Клэбо доставили в больницу после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене, сообщил тренер сборной Норвегии Арильд Монсен.

Клэбо столкнулся с американцем Беном Огденом в полуфинале классического спринта и сильно ударился головой. Завершить гонку он не смог, его увели со стадиона под руки.

– Сейчас в больнице проведут дополнительные обследования. Он немного оглушенный, но кроме этого мне больше нечего сказать. Его везут на медицинское обследование.

– Он больше чувствует боль в голове или в шее?

– Это как раз и будут проверять, – сказал Монсен.