Клэбо увезли в больницу после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене
Лыжника Йоханнеса Клэбо доставили в больницу после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене, сообщил тренер сборной Норвегии Арильд Монсен.
Клэбо столкнулся с американцем Беном Огденом в полуфинале классического спринта и сильно ударился головой. Завершить гонку он не смог, его увели со стадиона под руки.
– Сейчас в больнице проведут дополнительные обследования. Он немного оглушенный, но кроме этого мне больше нечего сказать. Его везут на медицинское обследование.
– Он больше чувствует боль в голове или в шее?
– Это как раз и будут проверять, – сказал Монсен.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости